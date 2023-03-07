台灣國際蘭展近日在台南市後壁區開幕，吸引大批遊客入園參觀，台南市政府勞工局為「晴天創意築夢坊」爭取到公益攤位，販售手工藝作品，晴天坊成員吳淑莉帶著身障兒子到現場實作，並分享作品給顧客，她說，在38婦女節前夕，有兒子陪伴下於蘭展度過時光，格外溫馨有意義。

晴天創意築夢坊是一處提供大台南地區身心障礙朋友、特定對象展示其手工藝創作的平台，由市府勞工局所創設，以晴天為名、築夢為動機，希望身心障者及特定對象是生活在晴天的陽光下，並鼓勵他們不氣餒的往外發展，已輔導93位身心障礙及190位中高齡婦女行銷手工藝事業。

65歲的晴天坊成員吳淑莉，加入晴天坊已經8年，她回憶，兒子高中畢業後，雖嘗試投遞履歷，但總石沉大海，因擔心他找不到工作而開始尋求資源，在勞工局職業重建個管員輔導下，他們參加職業訓練課程，培養皮革創作做為第二專長，並受職訓班老師的推薦加入晴天坊，藉由手工藝品展售增加額外收入。

吳淑莉表示，加入晴天坊後，她重拾對手工藝的熱情，開設「茉莉＆維尼熊手作工坊」，帶著兒子創業。此外，他們也積極參與晴天坊設攤活動，並努力考取街頭藝人證照，也常鼓勵朋友們，凡事要看向光明面，才能享受精彩飛揚的人生。

吳淑莉此次在勞工局安排下，到台灣國際蘭展推展手工藝作品，吸引不少路過遊客的目光，她說，感謝勞工局給予的展售機會，期能帶動買氣和作品曝光率，尤其38婦女節前夕，母子倆在蘭展展期中歡度，更顯特別有意義。