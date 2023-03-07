環保署今年1月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案等相關政策，擬於今年7月1日起實施第一階段，對此，北市觀傳局表示，至少30家業者反應太突然，備品早已訂貨下單，希望中央給予更多緩衝時間。此外，旅宿業仍在疫後復甦階段，也盼中央考量暫緩電價調整。

環保署今年1月公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案等相關政策，將於今年7月1日起實施第一階段，不得在客房內主動提供一次用旅宿用品，第二階段則明定，業者應提供未含一次用旅宿用品房型的價差至少5％優惠等相關政策，實施日期由地方環保局提報環保署核准發布。

觀傳局表示，至少接到30家旅宿業者反應，他們理解環保永續概念的重要，但政策規定太突然，1月公布7月要實施，很多家旅館的備品早已訂貨下單，或是仍有不少存貨，若突然更改勢必增加成本支出，加上擔心沒有足夠宣傳期，影響到旅客權益，希望可以拉長緩衝時間。

觀傳局建議，中央務必提供旅宿業者適合的緩衝期，未來正式公告後相關規範應更明確，以利旅宿業者遵行，減少北市府環保局未來稽查工作的負擔，面臨全球淨零排放浪潮，旅宿業者也應儘早做好準備，調整經營方針，也應強化旅客宣導，抓住「綠色觀光經濟」商機。

此外，經濟部不排除今年4月調漲用電大戶電價，恐讓旅宿業者成本上升，觀傳局長陳淑慧指出，如今旅宿業仍在疫後復甦階段，恐面臨經營壓力，期盼中央多方考量，是否暫緩電價調整，也建議旅宿業者落實用電管理，包含汰換老舊用電設備、使用節能環保產品等，加強節約能源。

針對旅宿業人力短缺，觀傳局與交通部觀光局溝通，協調放寬在台外籍學生或畢業生從事旅宿產業相關工作，拓展多元徵才管道，未來將持續了解旅宿業者與學校建教合作、提供產業徵才資訊，鼓勵業者建立從業人員支援機制。