在母親旁觀下，1名紫衣小女孩連連對躺在加州聖地牙哥海灘上休息的海獅丟擲石塊並撒沙子，還咯咯笑，最後被救生員趕了出去。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，上周在拉荷亞海灣（La Jolla Cove）附近拍攝的這段TikTok短片如今已有超過200萬次觀看。影片顯示，救生員見她沒有停手的意思，忍不住透過擴音器喊道：「穿紫衣服的小女孩，妳現在可以離開了，謝謝。」

而網民對救生員採取行動都紛紛按讚。事實上，這段8秒短片2月27日一上網，就立即獲得世界各地動物愛好者的關注，甚至對家長無動於衷地旁觀感到憤怒。

有網民迫不及待地表示，希望能看到女孩被驅離海灘的畫面。還有人說，想看看女孩離開時哭了沒。

而塞拉俱樂部海豹協會（Sierra Club Seal Society）主席大衛杜夫（Robyn Davidoff）說，由於動物的行為無法預測，因此沒人該這麼靠近牠們。他強調，牠們是野生動物，雖然已習慣人類，但還是充滿野性，而目前正是牠們的交配季，人最好閃遠些。此外，大衛杜夫強調，要是牠們受打擾，可能會咬人。