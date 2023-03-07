下個月的清明連假有5天假期，上班族多請2天自假可連休9天，是繼春節連假後最重要的旅遊高峰，有旅客提前買好星宇航空飛往日本大阪的機票，今突然收到取消通知，讓旅客相當錯愕。星宇航空回應，因關西機場地勤代理人力短缺，因此取消部分周日的航班。

有網友在PTT八卦版發文，表示自己早早買好4月2日JX820台北－大阪關西以及4月9日JX821大阪－台北的機票，今日上午卻收到星宇的簡訊通知指航班取消，他透過詢問客服後，得到的回應是星宇被關西機場調整班次，想詢問其他網友是否也遇到相同狀況。

星宇航空回應，因關西機場地勤代理人力短缺，經多次協調，地勤代理仍無法調度人力提供服務，故遺憾取消部分星期日的JX820台北－大阪、JX821大阪－台北航班。

星宇說，受取消航班的旅客，將陸續協助轉至其他航班或安排退票免手續費。大阪航線於取消區間，仍將維持每周13班的運能服務。

台灣虎航上周也通知旅客，因關西機場人力短缺，夏季班表有可能異動，就有旅客抱怨自己的班機從「晚去晚回」變成「早去早回」，被迫改變行程，最後改搭其他航空。

台灣虎航表示，與日方協調後，航班沒有取消而是調整時間，希望讓旅客的不便降到最低。