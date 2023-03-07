新北市立圖書館響應38婦女節，推出女性專屬的閱讀饗宴。（新北市立圖書館提供）

38婦女節是專屬女性的日子，響應2023年聯合國國際婦女節主題，新北市立圖書館特別從3月8日起至19日止推出「Gender好日」閱讀活動，透過一系列兩性關係講座、職業×性別論壇、熟齡繪本應用、輕瑜珈動閱讀、電影裡的性平課、「無差別制服設計」研習課程、性平主題書展、女性影展等，讓更多人重視並關注女性權益。

新北市立圖書館館長王錦華表示，國際婦女節為紀念女性平權運動，2023年聯合國國際婦女節的主題為「創新和技術促進性別平等」，新北市立圖書館特別針對不同年齡層的女性朋友推出專屬的閱讀活動，讓女性朋友可以藉由享受閱讀與自己對話，從閱讀中汲取養分，學習寵愛自己、擁抱自己。

3月8日婦女節當天，汐止分館與汐止國民運動中心合作推出「紫色女孩輕瑜珈」活動，讓忙碌工作、照顧家庭的女性朋友，可以透過融合東方傳統的瑜伽和西方彼拉提斯，療癒身心，緩解筋骨痠痛。土城分館則推出「美顏料理才藝班」，邀請專業達人現場實做示範料理，教婦女朋友用飲食吃出美麗。

為了讓性別平等更落實於日常生活中，總館請到各領域專家，帶大家從不同角度探討家庭、女力、兩性情感等議題。總館3月12日「電影裡的性平課」邀請到資深媒體人童一寧，帶大家透過《關鍵少數》電影座談，反思性別觀點；3月18日兩性專家吳娟瑜「浪漫平行線交會」，將和大家分享如何全面革新兩性家庭觀，改善兩性相處的衝突與矛盾；新莊分館、蘆洲永安分館3月18日「熟年女力」熟齡繪本應用，則將透過熟齡繪本分享，讓女性朋友可以優雅從容地度過熟齡生活；3月19日「職業×性別論壇」女士官長卓美伶與男芳療師曾韋哲將展開對談，消除社會大眾對職業的性別偏見，尊重社會多元化現象。