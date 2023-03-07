守護城市環境的無名英雄「清潔隊員」，不只有他，更有許多的「她」，明是國際婦女節，新北市環保局以影片「女力綻放」記錄女性清潔隊員的工作日常，要藉由她們認真工作的身影，帶領大家認識在不同清潔崗位上闖出一片天地的女性清潔隊員。

環保局長程大維表示，新北市28區清潔隊加上直屬隊共編制5298位隊員，目前1357位為女性，超過四分之一。不管是隨車垃圾收運、街道清掃、駕駛清潔車輛、環境消毒等勤務，都能見到她們身影。她們對工作充滿熱誠，並有著堅強的意志，早已打破刻板印象，無論性別都有出色表現。在婦女節前夕，環保局除要祝福所有女性清潔隊員婦女節快樂，更感謝她們一直以來的付出。

紀錄影片中的汐止區清潔隊清運班司機蕭春紫，是少數的女性清潔車駕駛，擁有熟練的技術及親切熱情的態度，當地里長及居民都相當讚賞。

蕭春紫2001年進入清潔隊後先由清運助手做起，2013年在環保局補助政策及支持下，主動報名參加大貨車駕駛培訓，至今已有近10年的駕駛經驗，不管是垃圾車或資源回收車，她都駕輕就熟，無論晴雨，從出車前檢查、準時出車到完成每日的清運任務，她都一絲不苟地完成。

中和區清潔隊地勤班領班李惠芳，除負責清運路線規劃及勤務分配等督導工作外，也常和同仁一起動手整備用具，親力親為的態度感染著整個團隊，她也考取汽車修護技工執照，辦理清淨家園考核即得到全國特優的優異成績，更多次帶隊支援病媒蚊疫情防治的清除與宣導工作，深受里長及里民肯定。

環保局強調，清潔隊員們不分性別，都是守護市容的堅定力量，而除了影片中紀錄的這些優秀的女性清潔隊員溫柔又堅強地為環境乾淨努力外，清潔工作崗位上，還有更多的「他與她」一直默默地為大眾服務，市民朋友如和他們在路上相遇，不妨以善意的互動回饋他們為環境乾淨付出的汗水與辛勞，不論是一個微笑、一聲謝謝，都能帶給他們一絲溫暖與感動。