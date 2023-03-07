作家陳柔縉日前遭賴姓外送員擦撞後死亡，外送員因賠償不出賠償金可能要入獄服刑，勞動部去年修正「外送作業安全衛生指引」，要求應為外送員投保第三人責任保險，兩大外送平台至今以沒有合適保單為由仍未為外送員投保，且職安署近日稽查竟再次要求限期改善，外送工會批評，指引不是訂出來就好，仍要落實才能保障外送員。

職安署去年提及「雇主及平台業者亦需強化風險控制，同時基於企業社會責任，為外送員執行外送作業投保第三人責任保險，以提升外送員相關權益保障」，未落實應依職安法開罰，但去年11月首次稽查後要求限期改善，近日再次稽查卻再次給予限期改善。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，已經提供限期改善3個月，但至今仍未落實，呼籲應直接開罰才能促使業者落實，目前也有小型平台業者為外送員投保全時段保險，不知為何兩大平台仍不願意執行，如果再次發生類似事故的話，那勞動部恐怕要負上政治責任。

勞動部職安署副署長朱金龍說，近日檢查時，平台業者稱買不到合適商品，因此援引行政罰法規定再要求業者限期改善3個月，近日會再邀集外送平台、產險業者及工會討論，也會討論是否要修改指引，讓外送平台可以透過其他方式補足賠償第三人受傷不足之處。