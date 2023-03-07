許多人若發現皮膚變蠟黃，第一時間都會認為是肝臟出問題，但原因其實很多種。肝膽腸胃科醫師詹宜學表示，肝功能異常是皮膚變黃的常見原因之一，另外還有膽道阻塞、營養不良、膽道阻塞或食物等，當發現皮膚變黃時別太驚慌，可以先檢查近期的飲食、作息狀況。

詹宜學醫師在臉書粉專提到，一名30歲女子近期發現皮膚變黃，擔心身體健康亮紅燈，趕緊到醫院做檢查，醫師進行身體評估，發現她幾個月前才做過健康檢查，血紅素、肝指數、膽紅素都正常，也沒有無膽結石，不過手掌確實偏黃，查看飲食狀況後，得知患者近期為了增加維生素攝取，常飲用含胡蘿蔔汁成分的果汁、深色蔬菜、水果等，才會導致皮膚變黃。

詹宜學說明，造成黃皮膚的原因有很多，第一種為「肝功能異常」，也就是急性肝炎，肝臟無法正常運作，身體產生的膽紅素不能被有效處理，導致膽紅素在血液濃度增加，累積於身體其他部位；第二種是「膽道阻塞」，結石、腫瘤等造成膽道阻塞，導致膽汁淤積；第三種「溶血」，蠶豆症、自體免疫疾病、藥物等因素造成紅血球破壞，大量血紅素產生膽紅素，過多膽紅素淤積在身體各部位。

第四種「食物」也會影響皮膚，當身體攝取過多胡蘿蔔素，就會造成胡蘿蔔素血症，例如胡蘿蔔、南瓜、芒果、橘子、地瓜、柿子、木瓜、西瓜、番茄等食物，攝取過量可能造成皮膚變黃。最後就是「營養不良」，吃進過多糖分與垃圾食物、疲勞、皮膚油脂堆積、紫外線照射、角質老化等因素，也可能會造成皮膚暗黃。