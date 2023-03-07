市場一直都在擔心鮑爾能否成功達成目標。最近幾天來市場的情緒變得較為樂觀，但如果這位央行總裁本周在其半年一度的貨幣政策質詢中搞砸，那麼市場的氣氛可能急轉直下。

Silvercrest Asset Management投資政策與策略部門主管Robert Teeter表示，鮑爾面臨的艱巨任務，是他必須要向國會傳達兩個訊息。其一是重申他的一些說法，包括在通膨方面已經取得一些進展。再來就是對於利率將維持在高點的前景，他必須真的很堅持。鮑爾可能在國會重申這個訊息，即央行利率將在一段時間內保持在高檔，直到通膨明確得到解決。

但如果他採取這樣的立場，便可能面臨一些壓力，先是周二的參議院銀行委員會，之後是周三的眾議院金融服務委員會，應該都不會讓他輕鬆過關。尤其是民主黨國會議員，他們一直很擔心聯準會對抗通膨的決心可能拖累美國經濟。

Sri-Kumar Global Strategies總裁Komal Sri-Kumar表示，通膨是一個非常嚴重的問題，聯準會在2021年沒有辨識出這個問題，導致情況變得更嚴重。他認為聯準會應該更早、更激進地出擊。時至今日，在通膨減弱之前，聯準會可能不得不將其基金利率提高到6%左右，這將使美國經濟受到損害。

他表示「我不相信會有『不著陸』（no-landing）的情境」，即經濟既不會出現嚴重衰退的「硬著陸」，也不會出現溫和放緩的「軟著陸。他並表示，要出現「不著陸」的情況，那麼你就要接受5%的通膨率，而這在政治上是根本無法接受的事。

Evercore ISI全球政策與央行策略部門主管Krishna Guha出具報告指出，鮑爾可能會採取既堅定又慎重的語氣，他將指出「實體經濟的韌性」，同時警告通膨數據已經反彈，以及抑制通膨將是一條「漫長且充滿顛簸」的道路。

Guha認為鮑爾不太可能像一些投資人所擔心的，在本月會議將升息幅度擴大到50個基點。根據CME Group的數據，目前市場認為聯準會升息2碼的可能性約為31%。

他並預期鮑爾可能會引導聯準會的最終利率升至介於5.25%～5.5% 到頂，比該美國央行政策官員去年12月所做的預測高出約25個基點。