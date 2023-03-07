《華爾街日報》近日報導，為解決企業在數據安全操作方面的問題，並簡化監管結構，北京政府將設立一個集中管理大量數據的新機構。大陸國務院今日一項機構改革方案的議案即證實，將組建國家數據局。

新華社報導，根據大陸國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

議案指出，將中央網絡安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數位中國建設方案、協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資源跨行業跨部門互聯互通等職責，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數位經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數位基礎設施佈局建設等職責劃入國家數據局。

《華爾街日報》此前引述知情人士報導，該機構設立後，將負責跨國公司能否將在華業務產生的數據出境問題的裁決。他們表示，這個機構還將負責企業數據收集和共享規定的制定和執行。這些知情人士舉例稱，該機構可能禁止企業收集某些類型的消費者數據，或者審查中國公司計劃與海外商業夥伴共享的數據，以檢查是否可能違反國家安全規定。