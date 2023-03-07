元健大和直販事業公司響應好日子愛心大平台，7日免費捐贈100台耳掛型助聽器，每台市值萬元，由新北市社會局長張錦麗代表受贈。該公司在北北基共有10個門市可幫聽力檢測，如雙耳聽損達55分貝以上，即可免費領用1台，至2024年底送完為止，可洽專線0800-000-897。

元健「天籟列車」執行長吳少輝表示，自己的姐姐就是聽力受損者，因此不論就學、就業，都遭遇到許多困難；但助聽器又屬昂貴的醫療器材，因此在創業後，結合礁溪扶輪社長吳志賢、新北光暉扶輪社長陳宏志、板橋西區扶輪社秘書許世奇等人，共同推動元健天籟列車活動，希望幫助聽力受損的民眾。

吳少暉說，只要設籍新北市且為65歲以上長者及身心障礙者，均可至該公司北北基10個門市進行免費聽力檢查，若雙耳聽損達55分貝以上，即可免費領用1台耳掛型助聽器。

社會局長張錦麗表示，由於高齡化及3C產品的高度使用，使得聽力退化或聽損者日益增多，嚴重者影響日常生活和人際社交，造成退縮、封閉等行為，新北市與華科基金會設立助聽器銀行，可免費幫聽障者檢測試戴；同時有科林、建聲、虹韻等公司捐贈，提供經濟弱勢者使用。非常感謝元健大和公司也加入免費提供助聽器的行列，共同幫助聽損朋友恢復生活功能，以增加社會參與。