曾妍潔朝議事堂拍攝錄影。(民進黨團提供／蔡依珍桃園傳真)

「平鎮林志玲」曾妍潔選後回到桃市府擔任副市長王明鉅隨行祕書，7日陪同王赴議會，卻朝議事堂拍攝錄影，並在匿名社群抱怨議員姍姍來遲、自拍玩樂嬉戲，讓她「看不下去」，一番言論遭截圖轉發，引爆綠營議員怒火，拍桌怒批她違反議事規則，還利用社群帶風向，要求市府懲處，王明鉅數度道歉，允諾絕對不會再犯。

民進黨議員王珮毓說，市府建管處公務員曾妍潔，去年代表民眾黨投入平鎮區議員選舉，選後回到市政府，借調到副市長王明鉅辦公室當祕書，一早隨王明鉅到議會，卻隱身記者席，朝議事堂錄影拍照。

曾妍潔去年參選桃園市議員，演講到中途變裝為「神力女超人」。 （取自曾妍潔臉書）

民進黨議員黃瓊慧說，曾妍潔還在匿名群組發言，說「看不下去」，直指：「議會不是自己質詢就不會來，或1.5小時才姍姍來遲，別人在質詢還有議員在旁嬉戲，互拍、自拍玩樂」，更稱：「選這種出來，選民自己知道嗎？」

「曾妍潔妳有沒有聽到！」黃瓊慧透過議事詢問請祕書長孫惠生解釋，她強調專案報告沒有強制要求議員出席，曾經的候選人卻藉由副市長祕書職位之便，在匿名群組造謠抹黑桃園市議員，影響議員形象，直指議會本來就有錄影直播，議事堂也會有很多交鋒，祕書行為完全破壞府會和諧。

「請好好約束祕書！」民進黨議員林志強也說，2樓旁聽席不能任意進出，議員有發言權利，關心自己選區議題，不得由市府工作人員指指點點，對議會非常不尊重，藐視議會，誰有沒有在場到底關她什麼事，希望未來市府任何團隊成員都能謹守分際。

綠營議員要求副市長王明鉅(右一戴綠口罩者)道歉。(蔡依珍攝)

民進黨議員魏筠則說，曾妍潔是高普考及格的公務員，應熟悉《公務人員行政中立法》，卻違反議事規則闖入不該進入地區，甚至上班時間在社群帶風向，要求懲處示警，否則將來局處長也不好帶人。

王明鉅坦言不恰當，也在休息時間帶曾妍潔向民進黨議員致歉，允諾絕對不會再犯。

桃園市議會祕書長孫惠生說，市議會都有訂定旁聽辦法和錄音錄影規則，議員帶來的隨行人員可在議員質詢時開放，一般百姓都要登記，會請駐衛警加強控管，針對不可以進場同仁嚴格落實。