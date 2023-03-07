全球三大食品展之一的「2023年東京食品展」今(7)日盛大開展。由經濟部與外貿協會共同設置台灣館，共徵集136家台灣廠商，嘉南高屏花東等9縣市首長全飛到東京現場，聯手7大食品產業公會，共同展示台灣特色美食，為近5年最大陣容。

此次台灣館聚集國內重要農產食品生產縣市，包括高雄市、屏東縣、桃園市、臺東縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、彰化縣及花蓮縣共9縣市全部參與。

今日開幕典禮於上午10時揭幕，除經濟部次長陳正祺、外貿協會董事長黃志芳、駐日代表大使處謝長廷外、9縣市首長包含高雄陳其邁、台南黃偉哲、屏東周春米、台東饒慶鈴、嘉義縣翁章梁、嘉義市黃敏惠、彰化王惠美、花蓮徐榛蔚及雲林張麗善等全都親臨現場。

本屆東京食品展逾60國、1485家廠商參展，4天展期預計要吸引超過3萬參觀人次。日本為台灣農產食品第二大出口市場，2022年主力農產食品輸日就有8.5億美元，佔食品出口總額16.4％。

黃志芳表示，本屆台灣為第二大參展國，貿協也將於今年11月在東京辦理台灣形象展，為日本帶來台灣美食館。

台灣館本屆重磅回歸，參展規模較2022年大幅成長，且是睽違近3年恢復實體參展，業者摩拳擦掌，推出產品從初級農水產品到高度加工調理食品都有。

本屆新參展企業比例高達4成，包括國內冷凍水果生產大廠冠南是首度到東京展出；食品業指標性業者金蘭食品、台灣菸酒、允偉興業、宏裕行、金利食安、屏榮等都沒有缺席，尤其是畜產品參展家數創新高，奇美食品、信功、黑橋牌、台畜與廣達香紛紛投入。