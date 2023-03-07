中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議7日由大陸最高人民法院院長周強進行最高法院工作報告，指出人民法院著眼促進市場要素資源高效配置，加強破產審判工作。統計近5年來審結破產案件4.7萬件、涉及債權6.3兆元（人民幣，下同），對仍有市場潛力的高負債企業通過依法重整實現重生，對資不抵債、拯救無望的企業宣告破產，實現市場出清。
同時審結破產重整案件2801件、盤活資產3.4兆元，幫助3285個企業擺脫困境，穩住92.3萬名員工就業位置，並探索個人破產制度，讓誠信的創業失利者能有重歸市場打拼的機會。
中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議7日由大陸最高人民法院院長周強進行最高法院工作報告，指出人民法院著眼促進市場要素資源高效配置，加強破產審判工作。統計近5年來審結破產案件4.7萬件、涉及債權6.3兆元（人民幣，下同），對仍有市場潛力的高負債企業通過依法重整實現重生，對資不抵債、拯救無望的企業宣告破產，實現市場出清。
同時審結破產重整案件2801件、盤活資產3.4兆元，幫助3285個企業擺脫困境，穩住92.3萬名員工就業位置，並探索個人破產制度，讓誠信的創業失利者能有重歸市場打拼的機會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。