中國第十四屆全國人民代表大會第一次會議7日由大陸最高人民法院院長周強進行最高法院工作報告，指出人民法院著眼促進市場要素資源高效配置，加強破產審判工作。統計近5年來審結破產案件4.7萬件、涉及債權6.3兆元（人民幣，下同），對仍有市場潛力的高負債企業通過依法重整實現重生，對資不抵債、拯救無望的企業宣告破產，實現市場出清。

同時審結破產重整案件2801件、盤活資產3.4兆元，幫助3285個企業擺脫困境，穩住92.3萬名員工就業位置，並探索個人破產制度，讓誠信的創業失利者能有重歸市場打拼的機會。