2023國際自由車環台公路大賽即將在12日展開，其中第3站「浪漫台3線站」14日登場，途經苗栗縣三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭等6個鄉鎮市，當天上午10點40分至中午12點50分，共有9個路段將採階段性交通管制，請用路人注意配合。
國際自由車環台公路大賽第3站起點為高鐵新竹站、終點為石岡旅客服務中心，競賽路線全程154.5公里，中途由新竹縣峨眉湖驛站的竹81線，轉進入苗栗縣三灣鄉苗18線，接續行經三灣、南庄、獅潭、公館、大湖、卓蘭等6個鄉鎮市由台3線離轄。
苗栗段賽事路線包括苗18線、124乙縣道、苗20線、124縣道、苗26、苗26-2、119甲縣道、台3線、台6線等路線，3月14日上午10點40分至中午12點50分，採階段性交通管制。
苗栗縣政府文化觀光局表示，活動期間內政部警政署派員全程調度新竹縣、苗栗縣、台中市警察局，協調控管交通號誌，以利車隊快速、流暢通過競賽路線。
苗栗縣府也會在車隊最前端安排預警警車及前導警車，做開路及通知用路人靠邊並且停駛，車隊最後則有殿後警車押後，確保車隊能夠順利前進，待殿後警車通過後，道路即可放行。
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