美和科大與衛生福利部屏東醫院簽署合作備忘錄，共創屏東在地醫療服務新生活。(美和科大提供)

美和科技大學與衛生福利部屏東醫院簽訂策略聯盟合作，相互提供教學、研究、研習及實習場地設施，藉由結盟達到雙方學術、醫療水準提升；盼「醫」、「美」攜手合作，支援研究發展與教學工作，共創學生、學校與醫院三贏的在地醫療服務新生活。

屏東醫院院長王照元表示，基於推廣教育理念及因應在地醫療發展與需求，與美和科技大學簽訂策略聯盟合作備忘錄；過去美和培育許多優秀護理人才，藉由產學合作、推廣教育及就業輔導，學生在學期間即可帶薪實習，還有實習後回院內服務的工作機會。

此外，也提供院方學術師資交流及研究能量協助，結合學術的理論與實務運用，創造學生、學校、醫院三贏局面。

美和科大校長王建臺也提到，美和以護理起家，學生大部分都是屏東在地子弟，以培育優秀的護理照護、健康管理、食品營養、社會工作及資訊科技等人才為目標。

學校不畏少子化衝擊、老年化社會來襲，仍為教育志業努力，除感謝屏東醫院提供許多醫師寶貴臨床經驗融入教學，還提供先進完善的實習場所，給予學子最優質養分。醫院、學校雙方秉持資源互享、人才交流，相互提供教學、研究、見習、研習、實習等合作事項，希望能善盡社會責任，提升職場人力品質，促成學生畢業即就業的機會。