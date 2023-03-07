響應國際婦女節，烏日警分局提前於7日舉辦女性員工座談暨慶祝活動，並贈予花禮。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

烏日警分局分局長尤啓南也特別準備面膜送給全體同仁，叮嚀無論男女都要好好保養珍愛自己。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

每年3月8日為國際婦女節，台中市政府警察局烏日分局感念警界女性同仁在家庭及社會治安等各領域所做的貢獻，提前於7日舉辦女性員工座談暨慶祝活動，由分局長尤啓南帶領各單位主管與分局女性同仁談談心，傾聽關心大家的工作與生活狀況，並贈予花禮。

今日慶祝活動會場備足豐富點心、飲品，邀集局內女性同仁共同歡慶，尤啟南更別出心裁準備「禮券花束」贈予現場所有女性同仁，拿到花禮的同仁皆驚喜萬分，表示收到這種浪漫又兼具務實的禮物真的「好窩心」，與此同時，在場女性同仁的另一半也意外現身獻花，現場氣氛歡騰不已。

尤啟南表示，現代女性除配合職場工作，更肩負家庭重擔，無論是家庭或社會貢獻上都值得肯定，希望藉由舉辦婦女節活動的機會，喚起大家對性別平權的重視，並給予女性同仁更多的關懷與支持。

另，為推動性別平等，慰勉分局同仁們在崗位上的辛勞與無私付出並賦予男性同仁參與感，尤啟南也特別準備面膜送給全體同仁，叮嚀無論男女都要好好保養珍愛自己，願分局所有同仁都能平安喜樂每一天。