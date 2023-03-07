安馳董事會亦通過2022年度盈餘分配案，每股擬配發4.1元現金股利，以7日收盤價58.4元計算，現金殖利率高達7.02％。

安馳表示，受惠智慧工廠及遠距經濟的加速發展，客戶對自動化測試、智慧監控及高速視訊傳輸等需求大幅提升，帶動雲端邊緣運算與5G高速傳輸等高階整合方案出貨量持續增長，產品組合優化下，2022年除毛利率年增3.74個百分點至15.83％，營業利益率及稅後淨利率也分別成長至9.12％、5.84％，呈現三率三升走勢。

安馳兩大代理產品線ADI與AMD表現穩定，隨高階整合方案出貨量成長，以及結合新產品線的綜效逐漸發酵，將可望挹注今年整體營收及獲利表現。ADI代理線部分，人工智慧物聯網（AIoT）及智能檢測出貨穩定，自併購Maxim拓展MCU代理產品線後，不只提高ADI產品方案完整度，更切入儲能、5G通訊測試、智慧工廠監控系統及國防相位雷達等市場，瞄準工業、儀器設備測試及軍用等應用面，公司預估Maxim MCU今年有望逐步放量。

AMD代理線部分，客製化IC驗證平台、自動化測試機台及國防航太相關的5G高速傳輸等應用產品出貨穩定成長外，AMD亦切入國防航太、基因定序設備等高階利基市場，拉升AMD代理產品線營收貢獻，帶動高階整合方案出貨量大幅增加。

展望2023年，安馳對整體營運持審慎樂觀態度，以目前客戶訂單狀況來看，自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨穩定成長，公司適時調整產品組合，完善高整合度智慧製造方案，並提升雲端邊緣運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G傳輸等三大主流新興應用市場的市占率，維持公司2023年的營運成長動能。