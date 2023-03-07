缺蛋危機延燒，6日蛋價創新高，目前有團膳業者透露營養午餐費用因成本問題可能調漲。基隆市政府教育處表示，基隆市學校營養午餐食材目前供應均能顧及學童營養均衡，並維持午餐菜色多樣性及豐富性，現階段並沒有調漲午餐費用的計畫。

國內缺蛋及搶蛋危機遲遲未見降溫趨勢，已有縣市團膳業者評估學生營養午餐費用可能面臨必須調漲的困境，而基隆許多民眾也面臨「買不到蛋」的困擾，例如中山區就有多位民眾在社區群組向市議員抱怨當地蛋行已經買不到蛋，都被搶購一空。

基隆市教育處處長劉美蘭。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

對此基隆市教育處表示，市府為了增進學生的用餐品質，本來已經有透過額外補助乳品及水果之方式，增加學生午餐費用5元。因此基隆市學校午餐食材供應目前均能顧及學童營養均衡，同時也能維持午餐菜色多樣性及豐富性。雖然各地因為蛋價上揚導致營養午餐有喊漲的情形，但基隆市在評估學童營養午餐已有補貼的前提下，現階段並沒有調漲營養午餐費用的規畫，請家長放心。