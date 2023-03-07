《日本經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬2日氣得大罵2次「胡說八道」，更飆粗口「放他媽的屁」引發熱議，不但駐日代表謝長廷要求《日經》平衡報導，就連綠委何志偉都直呼這是近期最大的假新聞。近日《日經》刊登啟事回應此事，表達「遺憾」之意。媒體人黃揚明直批，這種郵票大小的小啟，根本毫無誠意，若本國政府高層就此輕放，就是軟土深掘，只會被人瞧不起。

「中華民國國軍及退役軍人才該對日經報導感到遺憾，而不是你日經新聞感到遺憾。」黃揚明今(7日)在臉書發文直批，這種郵票大小的小啟，根本毫無誠意，也沒有任何溝通的意思，白話就是：「我們報導有所本，你們雖然有意見，我們以後會更努力。」

黃揚明質疑，如果本國政府高層就此輕輕放下，就是軟土深掘，只會被人瞧不起。更何況，該篇報導言之鑿鑿地聲稱他們訪問到了一位曾經出賣軍事情報給對岸的退伍軍官（共諜），我方高層居然就這樣輕輕放過？

網友表示「重點是採訪了誰？不過《日經》肯定不會公布，蔡政府又不想深究，這件事就不了了之了」、「對日本不能問太多」、「這家外媒是否應該逐離台灣了」、「沒說造謠的當事人是誰」、「道歉啊！土下座啊！少在那邊用遺憾這種官腔字眼」、「日本除非天大的事情，不然不會土下座的」、「我國外交部立場還幫腔，到底是哪國的外交部」、「斷交部長已經說好了啦」、「太溫馨」、「是不是去採訪了石斑漁夫？」