中華民國籃球協會7日發文表示，向FIBA國際籃總申請T1聯盟新北中信特攻球員阿巴西球員不佔中華男籃歸化名額的手續，經過漫長等待迎來好消息，FIBA審核通過阿巴西身份可不須佔用歸化球員名額，未來可以本國籍球員身份代表中華男籃隊參加國際賽事。

以下為籃協公告全文：

有關向FIBA國際籃總申請阿巴西球員不佔歸化名額的手續，經過漫長的等待終於傳來好消息，FIBA審核通過阿巴西身份可不須佔用歸化球員名額，未來可以本國籍球員身份代表中華男籃隊參加國際賽事。

阿巴西經FIBA審核通過後，自今年度國際賽事起，可以本土球員身份代表中華男籃隊出賽，包含杭州亞運會、2025年亞洲盃資格賽第一階段、2024年奧運資格賽預選賽等，阿巴西均可有機會穿上中華隊球衣。

阿巴西在2020年取得我國身分證後，2021年以歸化球員身分首度入選亞洲盃資格賽第一輪第三階段中華男籃隊，代表我國前往菲律賓參賽，由於阿巴西在年滿16歲前就長期居住在台灣，經本會查詢總會規定後，協會也感謝莊瑞雄立法委員的居中奔走，備妥所需資料向FIBA提出申請，將阿巴西的歸化球員身份更換為本國籍球員，日前本會收到FIBA信函確認阿巴西可以不用再佔歸化名額，正式以本土球員身份加入國家代表隊。