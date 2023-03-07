三地能源將於高雄市鳳山牛潮埔地區設置儲能案場一案，3月5日舉辦地方說明會。（三地能源提供）

主導該案的三地能源今（7）日聲明重申，謹遵相關法令投入大量成本辦理，不樂見本案成為政治選舉角力議題，必要時將採取法律行動。（三地能源提供）

全國最大儲能場將設在高雄市人口最多的鳳山區，連日來引發在地居民恐慌，高市府昨已發文要求經濟部先行撤案退回，待釐清民眾相關疑慮後再受理申請審查。對此，主導該案的三地能源今（7）日聲明重申，謹遵相關法令投入大量成本辦理，不樂見本案成為政治選舉角力議題，必要時將採取法律行動。

三地能源將於高雄市鳳山牛潮埔地區設置儲能案場一案，三地能源表示，近日承蒙本案案場周邊居民、高雄市政府、高雄市議員及經濟部等之關心，本公司已於民國112年3月5日之說明會上，向各界說明本案相關資訊。

為就本案順利開發，本公司進一步聲明如下：

一、 本案係本公司為配合政府能源轉型及綠能開發之重大政策，在合於現行針對儲能案場設置的相關規範的前提下，集結和潤電能(和泰集團旗下)、利億國際(鴻海集團旗下)、遠雄人壽(遠雄集團旗下)投入新台幣七十億元的建置成本辦理，以期達到能源轉型及綠能開發的目標，為台灣這片土地及能源轉型盡一份心力。為確保本案合法合規，以及確保案場周邊民眾、財物及案場設備的安全，本公司不惜付出巨額人力、時間及金錢成本，由內部專責人員及外部顧問嚴格把關。本案現業已完成儲能案場前階段之開發，包括取得台灣電力股份有限公司核發之併聯審查意見書、完成儲能設備及系統採購、取得銀行團的聯合貸款等事項。

二、 針對本案所有的批評與指教，本公司皆虛心接受，惟仍期盼各界應以理性及務實的態度看待本案，並能理解本公司亦已盡最大努力在法令範圍內辦理，務必審慎避免誤信任何不實或刻意炒作、操弄的言論，更莫為反對而反對。本公司秉持最大的誠心，願意以公開透明的方式，向所有關心本案者溝通、說明及揭露必要本案資訊，以期消彌任何對於本案的疑慮，並願意積極與各方討論妥善方案，以促使本案的推進。

三、 本案係配合政府能源轉型及綠能開發之重大政策，謹遵相關法令合法合規的投入大量成本辦理，本公司不樂見本案成為政治選舉角力的議題，也希望不實或刻意炒作、操弄的言論能夠停止。然若未來有心人士仍執意操弄，進而造成本公司及當地認同綠能政策的里民進一步傷害，雖不願樂見，但為保障各方權益，本公司仍須於必要時採取相應的法律行動，以正視聽。