大陸電動汽車市場經歷1月市場銷量下滑後，2月市場需求恢復緩慢，預計2月大陸電動車市場銷量月增約20%，由於終端市場需求恢復不及預期，動力電池產業鏈企業在持續降低庫存的過程中，對原料的採購需求維持低庫存採購策略，在上游供給能力提升而下游需求成長放緩的情況下，動力電池市場目前暫時處於供過於求狀態。

由於2月鋰離子電池產業鏈繼續消化庫存，上游原材料價格延續跌勢，據TrendForce研究顯示，2月中國電池級碳酸鋰和氫氧化鋰市場均價月跌分別為9%和8%，其中電池級碳酸鋰最低價格已跌至每噸人民幣40萬元以下，且鈷產品如四氧化三鈷、硫酸鈷等原料已跌至低點，雖近期有小幅回升，但需求支撐仍顯不足，下游廠商備貨意願偏謹慎；此外，2月其他鋰電材料也在同步下跌，如人造石墨負極材料月跌8~14%，電解液月跌5~8%，磷酸鐵鋰前驅體材料月跌超過15%。

上游材料價格的持續下滑，2月鋰離子電池電芯價格也進一步下調，TrendForce表示，具體來看，車用方形三元電芯和鐵鋰電芯均價月跌約3%-4%，軟包型三元動力電芯均價月跌約4%；儲能電芯方面，2月磷酸鐵鋰儲能電芯市場均價月跌3%，約為0.91人民幣/Wh；消費電池電芯方面，目前市場需求表現依舊不佳，終端市場持續低迷，鈷酸鋰電芯2月均價9.7人民幣/Ah，月跌2%。

TrendForce表示，近期中國動力電池龍頭寧德時代（CATL）正在向下遊客戶推行「鋰礦返利」計畫以實現電池降價，祭出碳酸鋰以20萬人民幣/噸進行優惠結算，而目前碳酸鋰均價仍逾37萬人民幣/噸。與此同時，中國其他電池廠商也在跟進電池降價計畫，採取包括要求上游供應商配合降價等措施。TrendForce認為，目前終端市場需求恢復仍較為緩慢，隨著動力電池成本的下降，預計3月份動力電池價格將進一步下滑。