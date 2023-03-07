如同大立光(3008)及其他蘋果供應商，玉晶光的2月合併營收未因2月工作天數較1月增加表現比較好，反而與多家蘋果供應商相似，2月合併營收較1月明顯下滑。
玉晶光2月合併營收為9.27億元，月減31.19%，年增10.29%，為去年5月以來單月新低，累計今年前2月合併營收為22.75億元，年增5.91%。
玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定。
玉晶光(3406)2月合併營收9.27億元，月減31.19%，為去年5月以來單月新低，玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定。
如同大立光(3008)及其他蘋果供應商，玉晶光的2月合併營收未因2月工作天數較1月增加表現比較好，反而與多家蘋果供應商相似，2月合併營收較1月明顯下滑。
玉晶光2月合併營收為9.27億元，月減31.19%，年增10.29%，為去年5月以來單月新低，累計今年前2月合併營收為22.75億元，年增5.91%。
玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定。
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