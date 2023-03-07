如同大立光(3008)及其他蘋果供應商，玉晶光的2月合併營收未因2月工作天數較1月增加表現比較好，反而與多家蘋果供應商相似，2月合併營收較1月明顯下滑。

玉晶光2月合併營收為9.27億元，月減31.19%，年增10.29%，為去年5月以來單月新低，累計今年前2月合併營收為22.75億元，年增5.91%。

玉晶光表示，上半年是客戶傳統淡季，未來營運狀況仍須視客戶需求而定。