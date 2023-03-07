桃園市立圖書館新總館多媒體工程遭爆在前祕書長黃治峯裁示下，免招標再透過轉包交給蘇貞昌的女兒蘇巧純，黃治峯7日發聲明強調是考量減少工程界面、縮短工程期程，才以擴充合約執行，一切合乎政府採購法及專業判斷，斥民代以不當影射方式操作政治議題，悖離事實也誤導社會輿論視聽。

行政院前院長蘇貞昌的女兒蘇巧純所屬「二三設計」，透過轉包承接桃園市立圖書館新總館2495萬元的多媒體工程，桃園市工務局長汪在宙6日在市議會答詢曝光是市府前祕書長黃治峯裁示免招標，國民黨議員舒翠玲怒斥前市府透過「白手套」，公然轉包給蘇巧純，讓蘇家荷包賺滿，還不必負任何責任。

黃治峯和前桃園市政府工務局長賴宇亭7日聯合發聲明指出，桃園圖書總館活動傢俱、多媒體及舞台燈光音響等，交由原廠商春原營造承攬施作，考量的點包括「減少工程界面」由建築師完成設計圖說，納入原春原營造契約一併施工，如此做法可避免分標界面過多、施工工序安排混亂及施作空間衝突，減少日後爭議問題。也可「縮短工程期程」，由單一廠商整合各專業分包商，除減少發包時程外，整合具效率，可有效縮短工期，可及早完成，讓市民享受良好建設成果。

2人強調機關將工程一小部分，以變更契約方式追加給原廠商施作，完全符合政府採購法相關規定。原廠商把非主要項目分包給下包商，下包商再將多媒體的部分分包專業廠商，只要能達成契約要求的合格廠商，都是採購法許可的範圍，市府也不會指定特定廠商給原廠商。

2人指出，桃園圖書總館工程完成後的營運狀況，符合原來的設計理念和多元、全齡的使用需求，總圖的工程進度掌控也很好，疫情缺工的影響降到最低。桃園市總圖工程得到勞動部金安獎、行政院工程會金質獎，圖書館界及工程界都廣泛稱許桃園市總圖是成功的工程典範。在前市長鄭文燦執政期間，也做了很完整的壓力測試，讓圖書館棟營運可以順利進行。

2人直言，有民意代表針對原廠商的下包商再委託的專業分包商，以不當影射方式操作政治議題，強調市府未指定分包商，這個扭曲的指控不僅悖離事實，也易誤導社會輿論視聽。而電影院棟在未許可前進行裝修，在鄭文燦執政時期，已經罰款並勒令停工，電影院棟裝修應該回歸合約及法令規定處理。

2人強調公務員以專業考量所進行決策，一定具有適法性及合理性，願意接受檢視、監督，桃園市總圖是一個相當受到肯定的工程，基於政治立場任意抹黑，不符合事實，也不符合市民的主流民意。