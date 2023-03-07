今鳥友在三星鄉田野間看到不同種類的鳥屍。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣三星鄉今（7日）傳出農民為了驅鳥，竟然用竹竿把鳥屍吊掛起來「殺雞儆猴」，誇張行徑遭鳥友們痛罵手段殘酷；縣府農業處介入調查中，該農民已涉法，恐遭罰近百萬罰金。

目前正值春耕時期，宜蘭各鄉鎮農田陸續插秧，今鳥友在三星鄉田野間看到不同種類的鳥屍，有夜鷺、花嘴鴨、白腹秧雞等，外界質疑是否誤食劇毒農藥致死，另發現農民用竹竿吊掛鳥屍的方式來驅鳥，手段粗暴，讓人痛批可惡到了極點。

縣府農業處人員下午至現場調查，查出竹竿上的鳥屍是隻紅冠水雞，身上已長滿蛆且發出異味，研判死亡時間超過2天，鳥屍隨即被帶到宜蘭縣動植物防疫所處理。

農業處表示，在農地吊掛鳥屍已涉及違反野生動物保育法，獵捕宰殺保育類野生動物者，依第18條及第41條可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬以下罰金，查明行為人身分後會約談到府說明，再依規定作適當處置。