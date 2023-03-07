八貫表示，工作天數與生產排程已回歸正常，且在稼動率維持高檔情況下，預期3月出貨量將會明顯回升，營收亦可回到去年平均水準以上的表現。
八貫主從事TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)機能性布料產品及其相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，外銷至美洲、歐洲及亞洲。
八貫前2月四大產品線營收比重分別為戶外49.7％、醫療22.7％、航太救生13.6％、軍工與其他14.0％。其中，醫療與航太救生兩大產品線，前2月營收較去年同期分別成長18.9％與5.9％，軍工產品線則受惠軍用裝備防彈背心外罩訂單穩定出貨，前2月營收年增率逾4倍。
八貫指出，在產品組合上仍維持單一產品線不超過5成，高毛利的醫療與航太救生兩項產品線的合計占比亦持續提升。在訂單能見度保持明朗，稼動率持續滿載，第一季營收表現仍將與去年第三季相當。
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