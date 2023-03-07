「毛小孩」家長請注意，台北捷運與臺北市動保處響應國際寵物日，首度推出寵物專屬列車，4月9日淡水信義線啟航，本列車為一日限定的寵物專車，將從象山站直達圓山站，歡迎家中飼養中小型犬、貓的家長，與「毛小孩」一起參與歷史性一刻，3月13日上午10時起至3月19日開放報名，相關規定請詳活動網頁。

為友善寵物、響應國際寵物日，北捷特地企畫「寵物專車」活動，當列車啟動後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，可與飼主一起在車廂內自由探索；活動開放30組名額，對象為中、小型犬貓，每組最多4人、最多可攜帶2隻寵物，報名後將由台北市動保處審查，符合資格者方可參加。

參加活動收費方式，比照寵物車搭捷運規定，中、小型寵物車不需另行購票，飼主及同行親友依現行乘車票價收費。

北捷提醒，參加活動前，須完成寵物登記及疾病預防注射(如狂犬病等)，並事先施以除蚤預防藥物；報名截止後，動保處將審核報名資格，確保乘車寵物健康安全。「寵物專車」活動結束後，將進行列車全面清潔，才會重返線上提供載客服務。

為維護車內秩序，犬、貓將分乘不同車廂，每節車廂間安裝寵物柵欄，飼主須全程將寵物繫上胸背帶、牽引繩，寵物專車配有獸醫及寵物行為訓練師隨行，提供必要協助。

4月9日專屬列車將從象山站直達圓山站，圓山站外有為期2日(4月8日至4月9日)熱鬧有趣的寵物市集等著大家，網羅毛孩們食衣住行等數十攤攤位，及許多與毛孩同樂的主題活動，歡迎大家帶著「主子」們一起搭捷運、逛市集。

北捷說，台北捷運為友善寵物的大眾運輸運具，平時即已提供許多溫馨服務措施，包括開放寵物搭乘，中、小型寵物車可比照一般隨身行李乘車，不限時段、車站、閘門進出，且不須額外購票；大型寵物車進站時，則購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，即可輕鬆穿梭淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線各站(台北車站、大安站、南京復興站、忠孝新生站、忠孝復興站除外)。

更多寵物友善措施可撥打臺北捷運公司24小時客服專線(02)218-12345、台北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）及瀏覽台北捷運公司網站(https://www.metro.taipei/)。