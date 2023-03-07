張男去年5月間晚上到中市前妻廖女住處探視小孩，撞見廖女與陌生男子吳男在停車場聊天，他醋意大發憤持短棍猛打吳頭部8次，再奔返車內拿長鐮刀揮舞，員警獲報到場逮人。張男辯稱，因懷疑兩交往，才一時衝動打人，但並無致人於死犯意，法官依傷害及恐嚇罪各判型8月及2月，恐嚇部分得易科罰金，仍可上訴。

張男與廖女離婚，張為探視小孩2022年5月31日晚間開車返台中，豈料，竟撞見前妻與吳男在停車場聊天，他醋意大發懷疑兩人交往，手持短棍衝出，連續猛打吳左側頭部，吳措不及防被打得頭部流血，與張扭打倒地，隨後，趁機奪下短棍。

張男還不罷休、氣沖沖返回車上，拿出鐮刀朝吳男揮舞，作勢砍人。吳及廖證稱，張以台語大嗆：「就是你，要給你死」，衝突過程中，廖多次阻擋，但攔不下來，直到警察獲報到場，將張逮捕。

法官勘驗現場監視影像，發現張男在21秒內高舉短棍揮擊約8次，吳男多次以手抵擋，仍造成頭皮撕裂傷、有急性壓力反應並恐懼、焦慮及睡眠障礙等傷害。

張男辯稱，見前妻與吳男在昏暗的停車場聊天，懷疑兩人交往，一時衝動才衝過去打人，但不至於有殺人念頭，他並沒拿出褲袋裡的瑞士刀，也否認說過「就是你，要給你死」等語。

法官審酌張男不思理性處理事情，訴諸暴力，持鐵棍連續毆打吳男頭部，雖認定不具殺人犯意，但傷害手段具高度危險性，且持鐮刀揮舞造成被害人受傷、惶惶不安，至今仍未與被害人和解，依傷害罪、恐嚇罪各判刑8月及2月，恐嚇部分可易科罰金。