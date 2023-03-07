近期因為基隆捷運的總經費及基隆市應分擔預算提高，基隆市長謝國樑認為對基隆市財政會造成重大負擔。立法委員蔡適應7日下午表示，謝國樑應放下公子哥玩模擬城市的心態，坐下來和各方單位研析方案，不應恣意以一句話就抹滅所有基層人員多年來的心血。

謝國樑6日表示，基隆捷運應由中央全額芔資興建、營運，蔡適應指出，當初中央確有表達過全額出資，但因為民意有不同意見，因此交通部復提出優化捷運規劃，包含升級中運量、深入社區、與民生汐止線汐東段整合等等，雖然導致經費有相當上升，但也讓這條捷運獲得北北基市政府支持，以及民眾的接受。

蔡適應強調，去年選舉時謝國樑的捷運廣告到處都是，當時各界早就知道北北基都有分擔款，但謝國樑也沒有訴求要中央全額出資，卻在上任市長後說變臉就變臉，還拿「國產車、進口車」作出不恰當比喻，明顯是換位子換腦袋，對城市和區域發展絲毫沒有任何幫助。

蔡適應認為，謝國樑過去印象中的基隆「財政黑暗期」，已在他過去幾年大力向中央爭取經費下成功擺脫，基隆捷運分擔經費仍較沉重，但這是一個分年度編列的計畫，不可能全數透過舉債支付。

蔡適應說，他5日才說將向中央爭取降低基隆分擔額度，並和鐵道局高層敲定會議討論，正當他努力尋求方案時，卻看到謝國樑隨口一句「門都沒有」口號，讓他非常不以為然，尤其台北市政府很早就承諾願意多負擔經費，新北市政府也答應共用汐東段機廠和軌道車站，更願意主辦興建營運，善意卻換來謝國樑的打臉，蔡適應請謝國樑負起市長責任，不要糟蹋基層公務員多年來心血。