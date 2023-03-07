大陸國務院7日提請全國人大審議國務院機構改革方案，其中包括重新組建科學技術部，以加強推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能。

新華社報導，據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，重新組建科學技術部，以強化戰略規畫、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責；保留國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合、區域科技創新體系建設、科技監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職責。仍作為國務院組成部門。

方案提出，將科學技術部的組織擬訂科技促進農業農村發展規畫和政策、指導農村科技進步職責畫入農業農村部；將科學技術部的組織擬訂科技促進社會發展規畫和政策職責分別畫入國家發展和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門；將科學技術部的組織擬訂高新技術發展及產業化規畫和政策，指導國家自主創新示範區、國家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技仲介組織發展等職責畫入工業和資訊化部；將科學技術部的負責引進國外智力工作職責畫入人力資源和社會保障部，在人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。科學技術部不再保留國家外國專家局牌子。

方案還指出，深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計畫執行和專業機構管理體制，調整科學技術部的中央財政科技計畫（專項、基金等）協調管理、科研專案資金協調評估等職責，將科學技術部所屬中國農村技術開發中心畫入農業農村部，中國生物技術發展中心畫入國家衛生健康委員會，中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心畫入國家自然科學基金委員會。國家自然科學基金委員會仍由科學技術部管理。