每年3月4日是世界肥胖日，義大大昌醫院纖體健康中心醫師宋天洲團隊依世界肥胖日主題，藉由企業家、主廚、人資主管、心理師、營養師、醫師、大眾傳播等各類型職業提出對肥胖的觀點，希望改善普遍民眾對肥胖只有美醜的偏誤。

義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲7日表示，根據醫學證明，身體質量指數（BMI）愈高死亡率也愈高，BMI＞30時高血壓的患病率是標準體重的3倍；BMI＞40時死亡率更是超過2倍。BMI的計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。

不僅如此，肥胖還容易引發三高、睡眠呼吸中止症、癌症等疾病，所以肥胖帶來的不是福態，而是病態。然而不同的肥胖程度都有對應的治療方式，義大希望透過外科減重手術，可幫助嚴重肥胖者減少20％以上的體重，鼓勵大家正視肥胖引發的健康危機，讓自己擁有健康好好享瘦人生。

宋天洲也呼籲，如果BMI已超過35的民眾，這已是重度肥胖的程度了，通常這樣的民眾也會有三高、糖尿病等其他肥胖併發症，因此建議先與醫師諮詢，不要隨便吃來路不明的減肥藥，先找出造成肥胖的根本原因，再依照個人化的需求設計減重方式，才能安全健康地減重，找回健康。