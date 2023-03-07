台南一名患有高血壓的男子，發現看東西突然變模糊，前往衛福部新營醫院就診，雙眼視力分別僅剩0.15及0.3，經眼底斷層掃描及眼底螢光血管攝影檢查，診斷為「高血壓性脈絡膜病變，合併大量視網膜下積液」，幸好及時就醫治療，病人的視力回復到右眼0.4及左眼0.7，後續仍需診療追蹤。

衛福部新營醫院眼科醫師沈奕勳說，這名病患平時的高血壓控制不佳，當時因頭暈全身倦怠來急診室，血壓的收縮壓竟高達280mmHg。入院雖然積極控制血壓後，視力依然急速下降，經由散瞳檢查眼底，發現該病患的雙眼視網膜嚴重積水及水腫，視網膜因大量積液而顏色偏淡。

該病患的雙眼視網膜水腫、大量視網膜積液，桃紅色的黃斑部中央凹。（新營醫院提供／張毓翎台南傳真）

沈奕勳指出，此個案屬高血壓眼病變情形罕見，該病患的視網膜未見明顯出血，也沒有明顯棉絮般的滲出物，少了這些前期的表現，直接跳到較嚴重的分級，可能跟病人急速的血壓飆高有關，惡性高血壓影響視網膜脈絡膜的血流灌注，造成視網膜類似急性阻塞的缺血變化。

沈奕勳叮嚀，長期反覆的視網膜血管病變，恐造成視網膜色素細胞受損，永久影響視力，並可能需要視網膜雷射術，或注射眼內血管增生抑制激素來防止惡化，因此呼籲民眾若眼睛不適時，應就診讓醫師評估，相似的症狀卻有可能是不同病因，切勿自行判斷而耽誤病情。