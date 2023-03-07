安藤櫻為了改變好友命運而努力。（KKTV提供）

日本影后安藤櫻主演日劇《重啟人生》收視率屢創新高，她在劇中飾演近藤麻美，為了獲得想要的來世生活，在不斷重新來過的人生努力累積陰德。主演群展現了強大的演技力，就連小童星們都演得超級到位。播出後話題不斷，從第8集開始劇情進入全新轉折，麻美的輪迴人生出現了同伴，而為了改變好友的命運，麻美放棄了轉世為人的機會，走向最後一輪人生。

第 8、9 集播出後均一舉登上推特世界趨勢關鍵字第1名，獲得了讚嘆式的好評，最終章迎來了與安藤櫻相像程度堪比雙胞胎的江口德子，2人同框共演的畫面引發網友熱烈討論，在最新集數中，出現了影帝淺野忠信演出帶著神秘感出場的關鍵角色，令觀眾直呼超驚喜。網友也眼尖發現飾演幼稚園老師的中田久留美竟然就是淺野忠信去年才剛宣布婚訊的第2任妻子。

日前日本最大戲劇、動漫評論網站「Filmarks」公布冬季話題日劇調查中期結果，《重啟人生》不負眾望拿下第一名，劇中所出現的B.B Call、電子雞、Gameboy、拍貼機等等物品引起世代共鳴。此外，電視台將劇中出現的 37 首經典歌曲集結成合輯發行，成為網友「非買不可」的周邊商品。而每次在成年禮的KTV 聚會上麻美初戀對象加藤聲嘶力竭唱的〈粉雪〉，則驚喜地在番外篇中以MV般完整呈現，一舉登上日本推特趨勢排行榜，許多網友紛紛表態願意為加藤「課金」。

拍攝中安藤櫻也迎來37歲生日，劇組讓染谷將太在KTV包廂中突然端出蛋糕幫她慶生，讓她又驚又喜，事後也在推特上表示「能夠遇到像寶物一樣珍貴的作品，並在生日還受到祝福，真的非常開心。我一直對自己的生日感到害羞，想逃避，但今天卻只感到幸福。太棒了！」

該劇的成功並非偶然，編劇笨蛋節奏與製作人小田玲奈在受訪時透露許多幕後故事，為了呈現編劇想要著重「平凡」、「普通」，劇中大量看似不重要的對話，都是為了觀眾體會「真實感」的重要鋪陳，並且這些沒有意義的對話，也蘊含重要的故事線索，成為後面令人驚豔的滿滿彩蛋，製作人坦言，雖然大家心裡都明白，但在第一集播出前都還是很擔心，好在觀眾的反饋讓他們放下心中大石。

對白之外，服裝設定也煞費苦心，像是第一輪大地色、第二輪白色、第三輪黑色都是代表主角麻美在該輪人生的職業，而在第5輪人生選擇成為機師的她，私服顏色也變成代表航空公司的紅白色，再度引起網友討論。《重啟人生》最終大結局下周一（13日）上架更新。