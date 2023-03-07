訊連2022年第4起，手機APP訂閱制營收認列由過去100％一次性認列，改採按月期分期認列，第4季營收4.39億元，年增7.5％，如果手機APP營收採一次性認列，總營收年增18.9％，為4.86億元，營業利益0.65億元，年增26.2％，參與玩美移動合併案並行的私募增資投入300萬美元，造成業外損失，稅後轉為淨損0.46億元，每股虧損0.59元；累計2022年營收16.91億元，年增7.2％，營業利益1.97億元，年增0.2％，稅後淨利1.84億元，轉虧為盈，每股盈餘2.34元。

黃肇雄指出，訊連第4季三個成長型產品線營收合計美金1044萬元，占比已經突破7成，達到73％，若以APP一次性認列，占比更達到76％，營收年增率14％，從初期一開始一季不到400萬美金，現在已經突破千萬美金，顯示訊連轉型都照著內部預期在前進。2022年三大產品線整體營收4208萬美元（APP一次性認列），年增26.2％。

各產品線營收來看，手機APP採一次性認列，第4季營收288.3萬美元，年增16％，全年營收1046.2萬美元，年增0.4％；B2C PC Creative第4季營收835.5萬美金，年增37％，全年年增38.4％；New Business第4季營收77萬美元，全年營收269.1萬美元，年增35％及32％。

訊連人臉辨識將推出People Tracker足跡追蹤，透過身形或其它特徵查找目標人物的完整足跡，是使用最新的AI視覺技術Person Re-ID和Person Attribute Recognition追蹤臉部被遮蓋的目標對象，相信推出後市場接受度高；另外，生成式AI圖像產生預計3月底要推出，都是未來新的產品，看好今年三大產品線營收仍有雙位數成表現。