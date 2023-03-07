雖然外資態度偏空，周一股價仍創下87.9元之2022年6月27日以來的八個月高價，周二外資擴大賣超，股價震盪收小黑，仍穩居短均之上。

全國電去年度營業收入213.92億元，年增2.89%，營業毛利42.05億元，年增7.68%，營業利益7.35億元，年減2.69%，稅前淨利7.31億元，年減2.48%，本期淨利5.83億元，年減2.74%，歸屬於母公司業主淨利5.83億元，年減2.10%，基本每股盈餘5.88元，相較前一年的6.05元下降。全國電表示，去年下半年景氣下行，導致買氣降溫，加上公司營運費用增加，年度獲利略降，不過EPS仍創下歷史次高紀錄。

全國電董事會決議股利分派，111年度發放普通股現金股利新台幣4億9586萬4725元，每股配發新台幣5元，配發現金股利維持歷史高檔，以周二收盤價87.2元計算，現金殖利率達5.73%。除息交易日為3月30日，最後過戶日為3月31日，停止過戶期間為4月2日至4月6日，除息基準日為4月6日，現金股利發放日為6月2日。公司並於5月31日召開股東會。

年初受惠開學季、春節效應，疫後首季成績不看淡，加上政府節能補助、普發6000元現金助陣下，營運可望增添動能。

一年就即將要過了1/4，三月來到「女王節」，全國電精選出多款精美家電優惠，以汰換掉舊的迎接新氣象。