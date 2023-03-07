翁馨儀2013年閃嫁張菲兒子張少懷後，育有一子「栗子」跟一女「櫻桃」，一家人過得幸福、美滿，她也常在社群分享家庭生活，但身為公眾人物的一舉一動常遭人非議，導致女兒被同學說：「妳媽有很多不好的新聞」，令翁馨儀相當難過。

6日翁馨儀在IG發文抒發情緒，透露女兒同學查她的新聞時，看到酸民的留言後告訴自己：「妳媽有很多不好的新聞」，勾起翁馨儀的好奇心問：「那妳怎麼回同學？」結果女兒的答覆讓她頗為自豪：「我跟他說那是我媽，不是我！而且有人討厭我們，也會有人喜歡我們」，不禁大讚：「果然是我的天母第一美。」

不過翁馨儀其實非常難過：「我選的工作我承受！但沒想到我的小孩也要承受」，對女兒保證：「媽媽從沒犯過法唷，只有一次開車忘了開大燈」，好在女兒不放在心上，還反過來安慰她：「媽，我沒差！妳聽聽就好」，讓翁馨儀頓時百感交集：「怎麼是我的女兒來安慰我啦～當我的孩子辛苦了」。

貼文曝光後，網友們紛紛大誇女兒懂事：「好捨不得哦，櫻桃真的是來報恩的」、「我以為小孩只會關心遊戲卡通之類」、「妳女兒EQ很高，很有個性」、「重點小孩是會查同學媽媽新聞的年紀？」，對此，翁馨儀回答女兒僅有10歲，就表現得像個小大人，讓她內心很溫暖：「女生的世界實在好早熟，真的有被暖到。」