想要財富自由，除了會賺錢也要會守財，做好開源節流才是守住財富的關鍵，《旺好運》運勢專欄分享12生肖守財關鍵，其中生肖牛別做高風險、收益項目，建議穩扎穩打守住錢財；生肖羊容易因同情心泛濫，遇人情壓力守不住財富；生肖龍則是容易在交際應酬上花錢請客而破財。

▍生肖鼠

生肖鼠用錢謹慎、平時不會亂花錢，而且也有存錢的良好習慣，但建議把眼界放寬，該投資、該出手時就不要吝嗇，才不會因為節約錯失賺錢機會。

▍生肖牛

生肖牛事業心強，總是腳踏實地、認真賺錢，且賺得多、花得少，但他們過於保守，較無法面對變動性大的投資項目，建議別做高風險、高收益的事情，穩紮穩打就能守住財富。

▍生肖虎

生肖虎很會賺錢、做事大氣，對朋友也有義氣，但他們容易錢進錢出，賺了錢卻很快花掉，或因拒絕不了別人金援的請求，難以存到錢，要多加注意。

▍生肖兔

生肖兔愛面子，常常花錢包裝自己、或買到華而不實的產品，可以學習理財知識，多練習把錢花在刀口上，才不會花到冤枉錢。

▍生肖龍

生肖龍有經濟頭腦、目光長遠，財運不錯也會分配錢財，但愛好交友的個性，容易在交際應酬上花錢請客，是漏財危機之一。

▍生肖蛇

生肖蛇在財運、事業運都有不錯的表現，也有良好的用錢觀念，建議多投資在自己的專業能力上，提升收入，找到對的方法去錢滾錢。

▍生肖馬

生肖馬有事業心，但用錢上容易憑感覺做事，又喜歡交際應酬、及時行樂，建議最好將玩樂的錢用在工作與學習上面。

▍生肖羊

生肖羊容易因同情心泛濫，守不住財富，若親朋好友來請求幫助、施加人情壓力，就會造成破財的可能，一定要避免幫人作保。

▍生肖猴

生肖猴容易被新奇東西、不必要的行頭所吸引，而導致浪費太多錢，甚至背上卡債，需培養存錢的意識，做好規劃，避免破財。

▍生肖雞

生肖雞就算經濟不寬裕，還是有愛花錢的習慣，要克制衝動購物，減少喜歡跟風、團購的消費習慣，仔細思考什麼才是需要的。

▍生肖狗

生肖狗喜歡投資，要多評估其中風險，以免錢財一去不回，而平常消費上可培養作帳習慣，少花小錢，做開源節流。

▍生肖豬

生肖豬財運與貴人運都有不錯的表現，而且在投資上也能賺到錢，不過平時喜歡享受、總是不虧待自己，建議多培養更長遠目光，就有機會存到豐厚錢財。