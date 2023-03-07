P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人本周回到主場作戰，將於10日出戰「野獸」林志傑領軍的台北富邦勇士，11日則迎戰新竹街口攻城獅，目前10日賽事門票已售罄，將湧入滿場球迷欣賞「豪傑對決」。

為了迎接受到球迷矚目的「豪傑對決」，鋼鐵人也舉辦「Let’s Go 肯拚」戶外風主題周，結合時下流行Outdoor風格，並以露營英文「Camping」與中文「肯拚」連結，凸顯進入到下半季，鋼鐵人場場都為衝擊季後賽的關鍵賽事，傳達球員認真拚戰的精神與態度，邀請球迷一同進場跟著鋼鐵人捍衛主場。

鋼鐵人在10日、11日兩天賽事也會在主場鳳山體育館外舉辦「直播派對」，架設大螢幕與擺放露營椅，讓球迷一同體驗Outdoor星光電影院及野餐氛圍，外豔陽大道外有17直播主演出「C位表演」，加上美食攤販，讓球迷能夠一邊享用美食一邊欣賞精彩賽事。

鋼鐵人每月推出不同的進場禮，本周進場的2、3樓球迷將能獲得椅墊兌換券，若不想兌換椅墊的球迷，該張兌換券也可選擇至商品部消費，折抵50元購物金；商品部也特別推出Woden戶外露營周邊商品優惠，環廊活動則有「主場限定娃娃機」，裡面包含Woden露營椅、鋼鐵人應援T和應援巾、球員球衣鑰匙圈及燈旗，以及「持久王挑戰賽」邀請球迷挑戰單槓機，並將「造型理髮」直接搬進場內，提供專業設計師替球迷剪出最時尚潮流的髮型，再加碼抽鋼鐵人周邊商品。

鋼鐵人本周主場周活動主視覺。（高雄17直播鋼鐵人提供）

鋼鐵人環廊遊戲考驗球迷心算能力。（高雄17直播鋼鐵人提供）