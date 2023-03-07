樺漢單月以三大事業體營收分別來看，工控設計年增54.1%或6.55億元，品牌通路年增31.9%或7.09億元，系統整合年增85.4%或21.78億元，其中，在工控設計中之樺漢廣義個體包含全資子公司，在歐美市場主要金融零售、彩票博弈、機器視覺與資安網通等客戶的訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體2月營收達11.14億元，繳出年增1.67倍的優異佳績。

展望2023年，樺漢持續強攻毛利率區間介於35%以上的軟體+軟體套件訂閱式服務，以及XaaS(Everything as a Service)的ESaaS生意模式，以期朝向高毛利、高獲利的業務持續拓展，隨著客戶對於數位、綠色、資安之三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務訂單需求持續攀高，不僅協助克服產業面對轉型時的數位落差，並創造樺漢保持良好的訂單能見度、優化整體營運結構與永續發展。