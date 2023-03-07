根據直10(Z-10)直升機總設計師的說法，中國大陸的新型直升機已經在研發中，而且為順應新科技的潮流，可能會引進全電動化技術。

環球時報(Global Times)報導，中航工業(AVIC)的旋翼機首席設計師吳希明在談到未來的旋翼機發展時說：「未來我們不能簡單地開發國外已經有的，而應該開發最適合自己國家的產品。它必須與當前的需求和未來的發展相結合，並適合未來20至30年的需求。我們必須準確判斷那個方向，並找到位置。」

「已經有一個新計畫已經在開發，我們的團隊將不斷努力加快研發速度。」

大陸在去很長一段時間都是仿造與引進外國的現有產品，比如直9是引進法國SA-365N海豚直升機的專利，直到直10才被認為是完全自製，號稱推進大陸直升機技術20年。

大陸中央電視台報導，經過40年的直升機的研發經驗，吳和他的團隊已經形成了「探索一代、預研一代、設計一代、生產一代」的格局，系統地研製了多款直升機。

吳希明的談話更重視「公用航空」的研發，也就是民用航空活動，包括救災、氣候調查、海上監視和科學研究等。關於下一代直升機技術，他提到電動化的可能性。