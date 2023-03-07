獨一無二的流體小熊。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

蘆竹警分局這次邀請在地廠商「金羽毛流體藝術畫公司」，讓員警們體驗「流體藝術」。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

明天就是一年一度的婦女節，有別於以往送康乃馨、巧克力等，桃園市蘆竹警分局這次邀請在地廠商「金羽毛流體藝術畫公司」，讓員警們體驗「流體藝術」，親自動手做出獨一無二又可愛的流體的流體小熊。

蘆竹警分局志工中隊中隊長郭麗華為慶祝婦女節，特地邀請「金羽毛流體藝術畫公司」藝術總監簡政乾到蘆竹警分局，向志工及女警們介紹時下最流行的現代藝術「流體畫」，並教導大家如何自己動手創作一個獨一無二的流體藝術作品。

流體藝術有別於傳統作畫，不需任何美術技巧或基礎，創作者僅需以雙手控制事先由各種顏色調製成顏料的流體方向，使其任由重力自然擺佈垂流，自然可以在平面布料或是立體等各種形狀的物品上，形成獨特的花樣，創造出獨樹一格的流體藝術作品，而且動手創作過程，絢爛五顏六色盡入眼簾，相當療養心靈。

警方表示，兩性平權是全球普世價值，如何促進女性權益，推動性別平等，讓兩性關係更加和諧，是每個人的責任與努力目標，這也是婦女節所代表的意義，郭麗華同時也希望女性同仁在執勤時，能注意自身安全與健康，在特別的日子裡也預祝天下所有的女性，婦女節快樂。