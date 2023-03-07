南韓影帝劉亞仁日前爆出染4種毒品，包括俗稱牛奶針的異丙酚、大麻、古柯鹼和K他命等，話題持續延燒，今(7日)爆出警方對劉亞仁名下的2棟豪宅進行搜查，而經紀公司也發聲回應：「並未通知傳喚時間。」

綜合韓媒報導，警方相關人士指出，今日上午約10點至下午4點左右搜查劉亞仁名下的2處住宅，據悉，警方透過搜查已經掌握相關證據，並且有消息稱警方預計將在下週二（14日）傳喚他本人到案說明。

對此消息，據韓媒《體育朝鮮》報導，劉亞仁所屬經紀公司表示：「傳喚時間還未收到通知。」不過也認為既然已經進行搜查，則傳喚調查也不會間隔太久，回應：「會誠實接受調查，並正在計畫解釋含有爭議的部分。」

事實上，劉亞仁日前被警方採集體毛、尿液進行檢測後，包含異丙酚、大麻、古柯鹼和K他命等藥物反應皆呈現陽性的結果，引發輿論譁然，更讓民眾揚言抵制他的作品，而Netflix影集《地獄公使》的續作也換成男星金聖喆擔綱演出，而今調查的日期將近，也讓外界關注劉亞仁的後續動向以及回應。

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