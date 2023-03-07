喬山表示，目前推遲的商用器材訂單，將視客戶工程及取得使用執照的進度裝機，預估可在3月及4月間陸續完成並貢獻營收。喬山7日收盤價69元，小跌0.2元。

喬山目前主力營收來自於平價收費的商用健身房，由於低會員費策略吸引了大量的運動人口加入健身房，同時年齡層也向下延伸。根據美國最大連鎖健身房、也是喬山的主要客戶之一的Planet Fitness在2月指出，Z世代已成為該健身房會員增長最快速的族群，各年齡層會員滲透率已也超越疫情前。

截至2022年底，Planet Fitness旗下健身房共有2,410家；會員人數則來到了1,700萬人的歷史新高，不論是營業收入及獲利都超過了市場預期，未來三年平均每年新增200間店面。類似的情形也發生在其他連鎖健身房，因應會員人數持續增長，各家健身房皆提出積極的展店計畫，健身行業呈現欣欣向榮的景象。

近期全球最大的運動用品展即將在美國聖地牙哥及德國科隆熱鬧登場，喬山一如以往積極參與國際盛事，展現品牌實力，也將在會場中首度亮相即將上市的商用新產品。

法人表示，由於健身房展店及汰舊換新的需求仍舊強勁，加上家用市場需求可望於下半年回溫，整體而言，喬山營收可望從3月起回到年增狀態並逐季轉強，朝向全年雙位數成長的目標邁進。