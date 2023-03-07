華爾街見聞引述數據顯示，大陸2月外匯存底為 31,331.5億美元，較1月末下降513億美元，降幅為1.61％。黃金儲備為6,592萬盎司，較1月上升80萬盎司，為連續第四個月上升。

外管局公告指出，2023年2月受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模下降。

此外，大陸著力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，經濟有巨大潛力和發展動力，有利於外匯存底規模保持基本穩定。