以三大事業體營收分別來看，工控設計較去年同期增加6.55億元、年增54.1％，品牌通路較去年同期增加7.09億元、年增31.9％，系統整合較去年同期增加21.78億元、年增85.4％，其中，在工控設計中之樺漢廣義個體包含全資子公司，在歐美市場主要金融零售、彩票博弈、機器視覺與資安網通等客戶的訂單需求暢旺下，挹注樺漢個體2月營收達11.14億元，繳出年增1.67倍的優異佳績。

樺漢在擴大營運規模的同時，積極發展三大「數位轉型」、「資安轉型」、「綠色轉型」，也落實內部ESG永續發展重要策略的執行，目前公司已完成採用GRI標準的ESG永續報告書，並上傳於公司官方網站上。

此外，目前樺漢個體也進行多項數位轉型，已導入旗下ESaaS中之能源監控管理系統、網路安全管理系統、供應鏈管理系統，且在中國生產基地的再生能源使用率已達50％，產品也從開發階段導入環保設計概念，預計2023年底前將再取得c. ISO 50001 能源管理、d. ISO 14067 碳足跡查證，以及S(社會責任)ISO 45001 職業安全衛生、G(公司治理)ISO 27001 資訊安全系統等認證，持續由內至外落實ESG永續發展。

展望2023年，樺漢持續強攻毛利率區間介於35％以上的 ”軟體+軟體套件訂閱式服務”、以及XaaS(Everything as a Service)的ESaaS生意模式，以期朝向高毛利、高獲利的業務持續拓展，隨著客戶對於「數位、綠色、資安」三大轉型所需的軟硬整合、雲網結合、智慧連動的產品與服務訂單需求持續攀高，不僅協助克服產業面對轉型時的數位落差，並創造樺漢保持良好的訂單能見度、優化整體營運結構與永續發展。