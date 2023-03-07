春天是黃花風鈴木盛開的季節，台中市有多處賞花好景點，圖為三義公園黃花風鈴木盛開景致。（台中市府提供）

最近正值黃花風鈴木綻放的時節，台中市多處栽種黃花風鈴木的公園、道路都有黃色花朵爆量盛開，景致吸引許多人駐足，建設局特別推薦，北屯區廍子公園內景色最吸睛，若沿著太順路、情人橋旁景賢路走，更可看到宛如黃金大道般的景色，一路延伸到廍子公園，邀民眾共享這季節限定的美景。

建設局長陳大田指出，黃花風鈴木花期長達約1個月，最近春天正是黃花風鈴木盛開時節，且今年花開得非常漂亮，台中市包括太平坪林森林公園、廍興公園等處都是賞花熱門景點，尤其廍子公園更是每年賞花最熱景點，周邊停車相當方便。

陳大田表示，廍子公園內栽種成群的黃花風鈴木，且公園內設有涼亭、廁所及遊樂設施、綠籬迷宮、大草地、沙坑，適合親子或帶著毛小孩來放電，年長的長輩也能來散步。

此外，北屯區景賢路、大里區康橋河岸、太平坪林森林公園、東區泉源公園、南屯區豐富公園、三義兒童公園、益文三街、樹德二巷與復興北路口、東興路一段與復興北路口等最近也都能欣賞黃花風鈴木，民眾可上建設局官網搜尋賞樹情報（ https://bit.ly/3tkAYjZ）。