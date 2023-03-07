「2023 台北時裝週 AW23」7日舉行展前記者會，本季以台灣傳統表演藝術與傳統工藝跨界現代時尚進行創新設計；而開幕主題大秀《敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚》將於3月22日首度移師台南「南鯤鯓代天府」，屆時將結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀，由7位設計師與7位傳統藝師攜手合作，共同創造出的70套服飾大作。
台北時裝週AW23本季共舉辦1場永續時尚主題秀、12場品牌秀（包含1場由3位新生代設計師組成的New Breed新生代品牌秀）以及3場包含實踐大學、輔仁大學、 嶺東科技大學、亞洲大學、崑山科技大學、樹德科技大學、台南應用科技大學等7所服裝設計院校學生校際展演，並網羅許多新銳品牌，包括甫月fuyue、ZEIT x CHOW des HOMME、John Zucca均為首度與會。
文化部表示，延續台北時裝週的五大主張：永績、機能、多元、跨界、人文，本季將融合台灣傳統工藝之美，邀請大家飽覽台灣設計師、品牌及國寶藝師的匠心獨運，而如何呈現出別具一格、精緻瑰麗與千變萬化的作品，讓人拭目以待。
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