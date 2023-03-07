「2023 台北時裝週 AW23」7日舉行展前記者會，高人氣女神曾之喬（見圖）現身會場，並穿上有人間國寶之稱、彩繪藝師「阿南師」莊武男與設計師周裕穎品牌JUST IN XX的聯名時裝，具備結構、建築、並包含東方元素的全新傑作，驚艷全場。（杜宜諳攝）

「2023 台北時裝週 AW23」7日舉行展前記者會，高人氣女神曾之喬（見圖）現身會場，並穿上有人間國寶之稱、彩繪藝師「阿南師」莊武男與設計師周裕穎品牌JUST IN XX的聯名時裝，具備結構、建築、並包含東方元素的全新傑作，驚艷全場。（杜宜諳攝）

CHARINYEH葉珈伶以「無何有之鄉」為主題，利用將權力切碎、重組的概念，試圖抵制、顛覆虛構的理想社會，形塑一位隨時備戰的知識份子，剛柔並濟，面對渾沌的世界、崩壞的人心，依然堅定地走上探求真相和建構美好未來的征途。（杜宜諳攝）

Claudia Wang透過主題「愛的文明」，以虛擬服裝中不同動物角色與體型，表達時尚與社會的包容態度。服裝以修身的傘狀、Ｈ line輪廓為主，以愛心、花卉、手繪絨毛等元素傳達柔軟、充滿愛的視覺氛圍，以眼睛花為主題添增神秘感。以低飽和粉色mix黑灰等配色做視覺基調，打破色彩服裝不易搭配的刻板印象。（杜宜諳攝）

Daniel Wong創作發想來自後疫情時代後的思索，以探索之心，在內在世界構築出狂野歷險世界觀，猶如印花世界的時空翻轉，讓探索者們能自在悠遊其中，表達品牌所表現狂野探索的創意多變精神。（杜宜諳攝）

甫月fuyue發想來自生活中恍惚穿錯衣服的有趣瞬間，聚焦穿錯狀態汲取服裝元素。在一連串探索重塑服裝樣貌的過程中，企圖打破日常既定界線，回歸純粹。你就是你，無關對錯。（杜宜諳攝）

GIOIA PAN作品靈感來自所有生命體由原始海洋孕育而生，象徵與超自然力量聯繫在一起。在技術創新層出不窮的當下，加密海洋元宇宙賦予新興概念。海洋對時代饋贈專屬浪漫，絢麗、神秘、自然生長，賦予世界無限寶藏的同時，也賦予人們無盡的靈感與暢想。（杜宜諳攝）

HORSE LAI 設計風格以中性、層次穿搭為核心、打破性別的著裝風格，以「咖啡」作為本季設計主題，並結合「日常」及「都會」兩個元素，總設計師用品牌一貫的俐落剪裁風格，使用「棕色」貫穿系列，設計出平衡都會生活與休閒套裝的作品，獨特的設計豎立全新的「城市休閒時裝新興風格」。（杜宜諳攝）

INF以「AMA 海女」作為主題，布料上使用寶特瓶回收紗線，代表著海女文化中與海洋永續共存的理念。服裝結構以海洋特色為發想，在襯衫與西裝下擺加入了波浪狀元素外，使用綁帶與束帶交錯呈現泳裝意象；利用布料材質間的差異，作服裝層次上的點睛之筆。（杜宜諳攝）

John Zucca秋冬系列Street Brocco的靈感來自巴洛克反復出現的幾何元素，無論是在復雜結構的概念還是細節上，16 世紀造型藝術中廣泛使用的「蝸殼」形狀，不斷地演化成捲曲和螺旋狀。借鑒了「沃爾沃」的理念，將現代街道與建築風格相結合。這系列具有更加女性化的精神，其油畫色調與直線和繭形輪廓相得益彰。（杜宜諳攝）

Liyu Tsai以英國女性代表藝術家＂Mary Fedden＂的大膽純粹畫風為啟發，帶入Art Deco的經典元素，運用幾何的圖形變化結合柔美的面料與立體的層次，以簡潔俐落的線條完整地展現化繁為簡的設計理念。（杜宜諳攝）

oqLiq秋冬系列主題為AURA PROECTION，訂製同材質織帶刺繡以及心電圖山稜線刺繡於機能布料新舊結合，運用大量活摺製造行動的機能性，甲冑和樹狀電路圖，東方冷兵器造型線條，東方的哲學都是本季的設計元素，材質以台灣半導體技術，設計系列保溫抗菌抗靜電的未來科技服飾。（杜宜諳攝）

魏子淵以超越自身靈格為幻想題材，擬態似神非人的無限創造，服裝結構樣貌如同虛實思維之間，似殘夢一般來回穿梭，並仿效台式文化宗教瑰麗華美，好似真實但也虛無之著衣載體，雷同人生的質量般分解組裝與交融轉化。（杜宜諳攝）

WENG_Studio以1961年電影“Breakfast at Tiffany’s”，從心中幻想到現實社會的掙扎，透過靜謐色彩與不同輪廓線條，表現探尋內在自我歷程，並以奧黛麗赫本飾演的Holly為創作繆思，高雅脫俗、自由姿態中帶著堅韌和天真的魅力，將戲中不同的心境所穿著的服飾與元素重新詮釋時髦品味。（杜宜諳攝）

ZEITxCHOW des HOMME沿續品牌一貫的故事化導向設計概念，加強兩性平等主義的元素，融入大量的男裝剪裁在女裝設計上，靈感來源於自由主義，相信具有相同尊嚴與價值。此系列延續戰爭、疫情管控等時事，以建築輪廓、俐落剪裁、無性別主義，以及與金屬搭配的美學點綴做為視覺重點，並從中探討 Liberal Art 當中的意義。（杜宜諳攝）

「2023 台北時裝週 AW23」7日舉行展前記者會，本季以台灣傳統表演藝術與傳統工藝跨界現代時尚進行創新設計；而開幕主題大秀《敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚》將於3月22日首度移師台南「南鯤鯓代天府」，屆時將結合傳統藝陣表演、表演藝術與時尚走秀，由7位設計師與7位傳統藝師攜手合作，共同創造出的70套服飾大作。

台北時裝週AW23本季共舉辦1場永續時尚主題秀、12場品牌秀（包含1場由3位新生代設計師組成的New Breed新生代品牌秀）以及3場包含實踐大學、輔仁大學、 嶺東科技大學、亞洲大學、崑山科技大學、樹德科技大學、台南應用科技大學等7所服裝設計院校學生校際展演，並網羅許多新銳品牌，包括甫月fuyue、ZEIT x CHOW des HOMME、John Zucca均為首度與會。

文化部表示，延續台北時裝週的五大主張：永績、機能、多元、跨界、人文，本季將融合台灣傳統工藝之美，邀請大家飽覽台灣設計師、品牌及國寶藝師的匠心獨運，而如何呈現出別具一格、精緻瑰麗與千變萬化的作品，讓人拭目以待。