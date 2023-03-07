台北一名人妻先前在車內尋獲一隻陌生手機，意外發現裡面存著丈夫與陌生女子的親密照片及對話，才驚知丈夫外遇多時，憤而控告2人侵害配偶權提出求償。台北地院審結，判2人須連帶賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張，於2015年間與丈夫結婚，但丈夫自2019年8月認識A女後，2人不知何時開始交往，直到2020年8月間她瀏覽家中電腦，還在車上撿到一隻來源不明的手機，第一次看見丈夫與A女的親密合照與訊息紀錄，才驚知2人關係不純，已經危害她的婚姻圓滿，故依法向2人請求50萬元賠償金。

台北地院審理時，男方與A女均未到庭，但法官勘驗女子提出的照片證據及手機對話紀錄，發現有拍攝到A女全裸手握男性生殖器，及多張2人接吻的合照，2人的確接吻、同睡，對話紀錄中明顯互相表達愛意，足以認定2人行為舉止屬於男女交往親密愛侶的互動，客觀上已經超過普通朋友的社交行為，審酌三方經濟能力等一切情狀，判2人應連帶賠償30萬元。可上訴。