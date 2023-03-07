近日東北部天氣晴朗穩定，許多民眾把握機會出外踏青。有一名61歲楊姓婦人7日中午12時許在新北市瑞芳鼻頭角步道與友人登山時，不慎跌倒導致左腳踝骨折。新北市消防局獲報後出動瑞芳及九份分隊前往救援，將傷者左腳踝骨折固定後，送八堵礦工醫院救治，幸無其他大礙。

新北市消防局表示，於7日12時18分接獲通報，有一婦人於鼻頭角步道登山時疑似不慎跌倒扭傷，導致左腳踝骨折需救治，隨即出動瑞芳及九份分隊共3車9人前往救援。下午1時人員抵達現場後，發現楊女意識清醒但左腳踝應有骨折變形狀況，當下固定急救，並採用籃式擔架多人搬運至登山口後，送基隆八堵礦工醫院救治。

新北市消防局呼籲，民眾從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。尤其是在較偏遠地方時，有同伴協助引導，才能讓救援快速到位，增加獲救機會。同時民眾從事戶外活動前，應進行事前規劃、行前準備及自身風險評估，做好安全準備，才能安全體驗自然之美，快樂出遊，平安回家。